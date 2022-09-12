Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Решением снято ограничение по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и лиц, которые их сопровождают.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцополитики.

По данным пресс-службы, унормирован вопрос подтверждения факта ухода, лицами, осуществляющими уход за лицом, которое нуждается в нем.

Также увеличен срок для обращения сопровождающих лиц в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для взятия лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью на консульский учет до семи рабочих дней.

Напомним, в марте 2022 года Кабмин установил, выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более чем один раз с момента введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.

По данным Госпогранслужбы, мужчины предложили почти 4 млн грн взяток пограничникам за выезд из Украины с начала войны.

Как писала "Страна", на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 20 мужчин, которые пытались уплыть за границу.

Также сообщали, что киевлянин нелегально переправлял мужчин в ЕС под видом волонтеров. За услуги брал по $3 тысячи с человека.

Тем временем, Резников дал понять, что для большинства украинских мужчин останется в силе запрет на выезд за границу.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.