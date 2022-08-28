За прошедшие сутки военнослужащие Мукачевского отряда задержали двадцать военнообязанных граждан Украины за попытки незаконного пересечения границы. Наибольшая группа, которую задержали, насчитывала десять мужчин. Семеро из них являются жителями Ивано-Франковской области, еще трое – жители Закарпатья.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Незаконно пересечь украинско-румынскую границу правонарушители планировали по реке Тиса. Встреча с пограничниками стала для них полной неожиданностью, мужчины попытались скрыться. Чтобы остановить беглецов охранники границы произвели два предупредительных выстрела. Позже военнослужащие этого же отдела задержали еще одного иванофранковца, тоже пытавшегося незаконно пересечь госрубеж", - говорится в сообщении.

В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, возможно причастных к организации незаконного пересечения границы группой военнообязанных мужчин. Кроме этого, троих мужчин, жителей Хмельницкой области, пограничники задержали неподалеку от села Богдан. Чтобы незаконно добраться до соседней Румынии, мужчины отправились на высокогорный участок границы. Однако их планы также разрушили охранники границы.

Еще одного жителя Хмельницкого на берегу реки Тиса, через которую проходит украинско-румынская граница, задержали военнослужащие отделения "Большой Бычков". Также не удалось обойти пограничные наряды и двум военнообязанным из Винницкой области, одному из Кировоградской области и двум жителям Закарпатья из села Грушово.

На всех правонарушителей составили протоколы о совершенных ими админправонарушениях. Кроме того, по выявлению признаков преступления, предусмотренного ст. 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации", в компетентные правоохранительные структуры направлены сообщения.

Ранее мы писали, что на Закарпатье, рядом с селом Нижняя Апша пограничники одного из спецподразделений Госпогранслужбы задержали группу из пяти мужчин призывного возраста, которые намеревались незаконно пересечь украинско-румынскую границу по реке Тиса.

Помимо этого, в Киеве будут судить мужчину, который изготовил более 100 поддельных документов для пересечения границы мужчинами призывного возраста.