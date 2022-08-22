После открытия границ из Украины может уехать от 27 тысяч до 118 тысяч айтишников, что будет означать потери для экономики от $1 млрд до $4,8 млрд экспортной выручки.

К таким выводам пришел Львовский IT-кластер, передает Forbes Украина.

Авторы исследования прогнозируют, что при оптимистическом сценарии, после открытия границ эмигрировать настроены 12% IT-специалистов или до 27 тысяч человек. Этот сценарий предполагает, что евроинтеграция будет продолжаться, западные партнеры будут поддерживать восстановление, а в стране будет экономическая свобода.

Второй — нейтральный вариант — означает переезд за границу 52 000 специалистов. Этот сценарий предполагает, что власти будут регулировать экономику, как и во время войны, несмотря на поддержку Запада и курс в ЕС.

Худший сценарий предполагает выезд до 118 000 IT-специалистов. Жесткий сценарий может спровоцировать сворачивание евроинтеграции и жесткое государственное регулирование экономики. Тогда в стране может остаться 110 тысяч айтишников из нынешних 228 тысяч.

Все три сценария, которые рассматриваются в исследовании, предусматривают открытие границ после победы Украины. Однако, как пишет издание, бизнес уже сейчас мигрирует вслед за частью работников. С 24 февраля, по подсчетам Forbes, крупнейшие в Украине IT-компании открыли по меньшей мере 33 новых зарубежных офиса. Больше всего - в Польше, Румынии, Чехии.

Отметим, что с 1 сентября мужчин - представителей бизнеса будут выпускать за границу. И как писала "Страна", в бизнес-среде считают, что "еВидрядження" пролоббировали айтишники и что именно IT-специалисты будут в основном пользоваться правом выезда за границу.

Также "Страна" рассказывала, почему украинские айтишники сидят на чемоданах в ожидании отмашки на выезд из страны.