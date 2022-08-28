Стал известен проект нового постановления Кабмина, который четко определяет алгоритм пересечения границы Украины моряками военнообязанного возраста.

Моряки (кроме студентов) не смогут пересечь границу, если:

Напомним, что с начала войны моряки призывного возраста не могли выехать за границу, чтобы работать на судах, даже имея на руках уже заключённые контракты. По этому поводу было немало обращений самих моряков к властям, а также петиций на сайте президента.

При этом еще недавно представитель президента в КСУ Федор Вениславский говорил, что Рада вряд ли выделит новые категории мужчин, кому разрешен выезд, например, моряков.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинских мужчин будут выпускать за границу в командировки под залог в 200 тысяч.