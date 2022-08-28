Кабмин определил четкий алгоритм пересечения границы Украины военнообязанными моряками. Документ
Стал известен проект нового постановления Кабмина, который четко определяет алгоритм пересечения границы Украины моряками военнообязанного возраста.
- Студенты (курсанты) должны предъявить удостоверение личности, справку от своего учебного заведения, военно-учетные документы.
- Лица, направляющиеся для работы на суднах в составе экипажей, осуществляющих рейсы из/в морские порты Украины, предъявляют: удостоверения личности моряка, судовую роль, подтверждение от уполномоченного в сфере морского транспорта центрального органа исполнительной власти о получении копий образовательных и квалификационных документов выезжающего.
- Другие лица, направляющиеся для работы на морских суднах, предъявляют: удостоверение личности моряка, подтверждение от уполномоченного в сфере морского транспорта центрального органа исполнительной власти о получении копий образовательных и квалификационных документов выезжающего, действующее трудовое соглашение для работы на морском судне или письмо от судовладельца о намерении заключить трудовой договор с выезжающим, военно-учетные документы.
Моряки (кроме студентов) не смогут пересечь границу, если:
- со времени завершения прошлого трудового контракта прошло больше 12 месяцев.
- моряк находится в Украине меньше 5 месяцев.
Напомним, что с начала войны моряки призывного возраста не могли выехать за границу, чтобы работать на судах, даже имея на руках уже заключённые контракты. По этому поводу было немало обращений самих моряков к властям, а также петиций на сайте президента.
При этом еще недавно представитель президента в КСУ Федор Вениславский говорил, что Рада вряд ли выделит новые категории мужчин, кому разрешен выезд, например, моряков.
Ранее "Страна" рассказывала, как украинских мужчин будут выпускать за границу в командировки под залог в 200 тысяч.