Украинские моряки призывного возраста смогут выезжать за границу. Такое решение принял сегодня Кабинет Министров. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, моряки смогут делать это по согласованию с военкоматом.

Выезжать будет разрешено украинцам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. Разрешение также касается курсантов учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Напомним, что с началом войны у моряков возникла большая проблема. Украинцы-моряки призывного возраста не могли выехать за границу, чтоб работать на судах, даже имея на руках уже заключённые контракты.

По этому поводу было немало обращений самих моряков к властям, а также петиций на сайте президента.

Кроме того, еще в середине июля сообщалось, что Верховная Рада не собирается в ближайшее время отменять запрет на выезд мужчин за границу.

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