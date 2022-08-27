Одесские Телеграм-каналы публикуют детали сегодняшнего решения Кабмина, согласно которому украинским морякам разрешили выезжать за границу.

Правительство выделило три категории моряков, которые могут выезжать:

студенты (курсанты) учебных заведений;

члены экипажей судов, которые выходят в рейс из портов Украины;

моряки, которые пересекают государственную границу на выезд.

Моряки (кроме студентов) не смогут пересечь границу, если:

со времени завершения прошлого трудового контракта прошло больше 12 месяцев;

моряк находится в Украине меньше пяти месяцев.

При пересечении границы моряки должны будут предъявить контракт или письмо от работодателя с намерением его заключить, морские документы (удостоверение, диплом), военный билет, справку из Администрации судоходства.

Срок пребывания моряка за границей ограничивается сроком его контракта, а значит, не должен его превышать.

Напомним, что с начала войны моряки призывного возраста не могли выехать за границу, чтобы работать на судах, даже имея на руках уже заключённые контракты. По этому поводу было немало обращений самих моряков к властям, а также петиций на сайте президента.

При этом еще недавно представитель президента в КСУ Федор Вениславский говорил, что Рада вряд ли выделит новые категории мужчин, кому разрешен выезд, например, моряков.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинских мужчин будут выпускать за границу в командировки под залог в 200 тысяч.