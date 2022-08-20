В Киеве будут судить мужчину, который изготовил более 100 поддельных документов для пересечения границы мужчинами призывного возраста.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская городская прокуратура.



Согласно материалам досудебного расследования, 43-летний злоумышленник размещал в интернете объявления об изготовлении временных удостоверений военнообязанного и справок военно-врачебной комиссии, согласно которым потенциальные клиенты – военнообязанные мужчины призывного возраста - непригодны к военной службе. За свои услуги мужчина получал 1500 долларов США с человека.



В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали подозреваемого на горячем во время передачи поддельных документов заказчику.



По результатам проведенного обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли поддельные документы, а также переписку с потенциальными заказчиками незаконных услуг и другие сведения, подтверждающие противоправную деятельность.



Установлены причастность подозреваемого к изготовлению более 100 поддельных документов, а также 8 фактов незаконного пересечения заказчиками этих документов границы Украины.



Материалы в отношении заказчиков поддельных документов, а также лиц, которые на их основании незаконно пересекли государственную границу, выделены в отдельные уголовные производства, досудебное расследование в которых продолжается.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника по фактам изготовления поддельных документов для мужчин призывного возраста и содействия в их незаконном пересечении государственной границы Украины (ч. 3 ст. 332, ч. 1,3 ст.358 УК Украины) направлен в суд.





Ранее "Страна" сообщала, что киевлянин нелегально переправлял мужчин в ЕС под видом волонтеров. За услуги он брал три тысячи долларов.

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