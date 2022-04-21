На Закарпатье ликвидировали канал переправки мужчин через границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Трех мужчин обещали перевезти в Словакию за 13,5 тыс. долларов.

В ходе обысков правоохранители изъяли автомобили подозреваемых, мобильные телефоны, банковские карты и патроны.

Трое фигурантов дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания в Закарпатской области.

Продолжаются следственные действия и решается вопрос о избрании меры пресечения подозреваемым. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Ранее в ГПСУ сообщили, что от войны пытались сбежать 2,2 тысячи украинских мужчин. Некоторые из них погибли.

Также в Раде зарегистрирован законопроект об уголовной ответственности для мужчин, не вернувшихся в Украину во время войны. Но "Слуги народа" не планируют его поддерживать.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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