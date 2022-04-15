Кабинет министров Украины принял разработанное Министерством охраны здоровья (МОЗ) постановление, позволяющее продлить действие инвалидности лицам, у которых срок инвалидности истек в период военного положения.

Об этом МОЗ пишет в Facebook.

По словам МОЗ, повторный осмотр, срок которого пришелся на период действия военного положения, переносится на срок после прекращения или отмены военного положения.

Таким образом, дети и взрослые с инвалидностью имеют возможность получать в соответствии с индивидуальной программой реабилитации без прохождения повторного осмотра врачебно-консультативной комиссией или медико-социальной экспертизы следующие услуги:

социальные выплаты;

реабилитационные услуги и вспомогательные изделия (костыли, ходунки, кресла колесные, средства инконтиненции, например, памперсы, катетеры и т.п.);

образовательные услуги;

соответствующие льготы.

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