Министерством экономики Украины утвержден Национальный классификатор функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья, который является первым ключевым этапом внедрения новой системы установления инвалидности. Об этом сообщает Минздрав.

"Отныне процесс установления инвалидности будет происходить на основе принципов Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, адаптацией которой является национальный классификатор. Для этого будет разработан электронный модуль оценки уровня функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья человека. Совокупность таких решений позволит создать целостную систему реабилитации", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, национальный классификатор обеспечит реализацию Программы медицинских гарантий для оказания помощи в течение острого, после острого и длительного реабилитационных периодов на первичном, вторичном и третичном уровнях медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, реабилитационных учреждениях и за их пределами.

"Подготовки для работы с классификатором нуждаются все врачи: как те, которые уже работают в отрасли, так и только учащиеся в медицинских вузах. Для этого в Украине есть подготовлены национальные тренеры из МКФ", - говорится в сообщении.

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