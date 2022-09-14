Депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в парламенте законопроект о возможности выезда мужчин за границу в военное время при условии оплаты гарантийного взноса.

В пояснительной записке депутат пишет, что в Украине зарегистрирован высокий уровень безработицы - 35%.

"Граждане могут и должны работать на экономику (а значит и обороноспособность) - работой в тылу или за рубежом", - отметил депутат.

В случае принятия проекта мужчин за границу выпустят при условии внесения гарантийной оплаты в государственный банк 13 000 грн. Из этого взноса сумма, равная налогам с минимальной зарплаты (порядка 2700 грн), будет ежемесячно перечисляться на счет ВСУ.

Также от желающих выехать мужчин потребуется предоставить письменное подтверждение добровольной обязанности пополнять этот счет на ту же сумму налогов пока мужчина пребывает за границей.

Напомним, украинских мужчин планировали выпускать за границу под залог в 200 тысяч, однако население негативно отреагировало на эту идею.

Ранее Кабмин снял для людей с инвалидностью ограничение по количеству выездов за границу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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