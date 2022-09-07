Бывшая директор киевской 75-й гимназии Алла Душкина (ранее носила фамилию Ратушная), обвиняемая в работе на Россию, уехала из Украины.

Об этом в ходе судебного слушания заявил ее адвокат.

Ранее суд выпустил ее под залог. Теперь прокуратура проверяет данные о том, пересекала ли она границу с Венгрией.

Душкину, подозревают в том, что она сдавала позиции ВСУ и передавала другую информацию за якобы обещанную ей россиянами должность министра образования.

Ей грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения. На первое судебное слушание она не явилась, поэтому заседание перенесли. Прокурорам предоставили документы, согласно которым женщина была на больничном.

Также мы рассказывали, как народная артистка Украины Ружена Рублева перешла на сторону россиян. Ее назначили "директором" двух музыкальных школ.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".