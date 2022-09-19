Посол Украины в Австрии Василий Химинец возмутился репортажем об Изюме, который вышел в эфире австрийского телеканала ORF.

Возмущение он высказал в серии постов в Tвиттере.

Репортаж корреспондента ORF Кристиана Вершютца вышел 16 сентября в программе ZIB2. В нем шла речь о массовых захоронениях в лесу возле Изюма.

Химинец обвинил ORF в сомнениях в преступлениях российской армии.

"Раздражает и волнует: репортаж об Изюме на ZIB2. Мир потрясен тяжкими преступлениями российской армии, которые были выявлены в Изюме. И только ORF сомневается. Сотни мирных жителей, в том числе целые семьи: убитые и искалеченные. Многих перед этим пытали, некоторые были брошены в братские могилы со связанными за спиной руками. Выявлено много российских застенков... Факты, которые шокируют мир, но умаляются корреспондентом ORF. В чем причина такой релятивизационной журналистики? Какая цель? Это как насмешка над жертвами. Оскорбление всех погибших. Позорно для ZIB2 и ORF", - написал Химиец.

На эти обвинения уже отреагировал глава редколегии телеканала ORF Диетер Борнеман, который направил послу официальный ответ на его претензии.

"Уважаемый господин посол, 16 сентября 2022 года ORF в своих телевизионных новостях ZiB1 и ZiB2 активно сообщали о массовых захоронениях, найденных вблизи Изюма в Украине, после чего состоялся один разговор в прямом эфире с нашим корреспондентом Кристианом Вершютцем. Среди прочего это касается того факта, что расследование этих возможных военных преступлений продолжается. Существенным основанием стали заявления начальника следственного управления ГУНП в Харькове Сергея Боловинова, который отметил, что эти расследования еще могут продолжаться и это вопрос судебно-медицинской экспертизы.

В ZiB1 процитирован начальник следственного управления:

"Многие люди погибли в результате артиллерийских обстрелов, много людей были убиты, и есть информация, что люди также были подвергнуты пыткам перед смертью. Для примера, первое тело, которое мы изъяли, имеет следы и веревку на шее, то есть есть основания полагать, что человек был задушен".

В ZiB2 Сергей Боловинов был процитирован так:

"Однако учитывая то, что тела были захоронены с марта, их состояние может быть не очень хорошим и поэтому потребуется больше времени, но это вопрос к экспертам, которые будут проводить судебно-медицинские экспертизы".

Наш корреспондент Кристиан Вершютц специально ссылался на эти заявления в своем прямом эфире", - говорится в письме австрийского телеканала.

Глава редколлегии заявляет, что отвергает обвинения посла.

"На момент выхода программы в эфир, по мнению украинского следственного управления, что в данном случае самое важное, как говорит Сергей Боловинов, обстоятельства окончательно не выяснены, и именно об этом сообщалось в наших сюжетах. Правдивые отчеты отличаются тем, что возлагаются на лучшие доступные источники – в этом случае начальника следственного управления – и об этом он четко заявляет. Таким образом, обвинения в отрицании военных преступлений (также неоднократно называвшихся таковыми) не доказаны. Таким образом, предположение о "релятивистской журналистике" неуместно. Особенно учитывая изображение трупов в репортажах и четкие заявления в эфире вроде этого: "Многие погибли от артобстрела, много убито. Есть информация, что перед смертью людей пытали. Первое тело, которое мы выкопали, показало следы на шее, указывающие на то, что человека задушили".

ORF призывает посла отозвать свои обвинения как некорректные.

"Критическая журналистика является одной из западных ценностей демократии, основанной на фактах, а не на службе пропаганды с любой стороны", - пишет Диетер Борнеман.

Также он отмечает, что "существует реальная опасность того, что, из-за необоснованных обвинений в адрес наших коллег во время активной фазы войны, работа, а в худшем случае даже здоровье нашего корреспондента может оказаться под угрозой. Поэтому мы призываем вас исправить сделанные заявления и воздержаться от неоправданных нападок на нашего корреспондента и репортажи ORF".

Ранее "Страна" публиковала свой репортаж из освобожденной Харьковщины.

Мы также приводили комментарий Кремля по поводу обвинений в массовых убийствах в Изюме.