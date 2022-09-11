Уходящий вскоре в отставку посол Украины в Германии Андрей Мельник резко отреагировал на заявление немецкого политолога Йоханнеса Варвика по поводу преимущества России в войне с Украиной.

"Непопулярное мнение: на мой взгляд, отчеты об успехах украинских войск не меняют общей картины. К сожалению, у россиян остается преимущество и в среднесрочной перспективе они выглядят более сильными. Политическому урегулированию конфликта нет альтернативы", - написал Варвик в Твиттере.

"Непопулярное мнение: пошел на х...", - ответил Мельник там же.

Ранее Мельник заявил премьеру Саксонии Михаэлю Кречмеру, что его больше не ждут в Украине после заявлений о перемирии с РФ.

Также Мельник называл канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Зеленского принимать Штайнмайера.

Посол поначалу не хотел извиняться за оскорбление, однако после сообщения о его грядущей отставке признал, что зря обозвал канцлера. Он сказал в свое оправдание, что "это была эмоциональная реакция".