Окружное управление берлинского района Митте настояло на своем отказе провести выставку уничтоженной в Украине российской военной техники перед посольством РФ в Берлине.

Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

Решение властей района ранее подверг резкой критике Андрей Мельник, покидающий должность посла Украины.

Однако окружное управление объяснило свое несогласие тем, что в танках, вероятно, погибли люди, поэтому выставка неуместна.

Кроме того, такая выставка, по заявлению местных властей, затрагивает внешнеполитические интересы Германии.

Ранее "Страна" рассказывала о возмущении Мильника отменой выставки. Он не только возмутился решением властей, но потребовал его отменить и все-таки провести экспозицию.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.