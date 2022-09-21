Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал ряд заявлений после объявленной частичной мобилизации в России.

Об этом сообщает Reuters.

Он заявил, что "российские войска плохо оснащены, им не хватает надлежащего командования и контроля".

"Путин просчитался в отношении Украины, он совершил большую ошибку", - заявил Столтенберг.

Он также прокомментировал заявления Путина о ядерном оружии, заявив, что "Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте".

По его словам, Альянс не видит изменений в готовности российских ядерных сил, но продолжает следить за ситуацией.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что "референдумы" в украинских регионах - это эскалация путинской войны.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".