На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты. Об этом пишет российский РБК со ссылкой на данные авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов.

Так, по данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить не раньше пятницы, 23 сентября, и он стоит 76 тыс. руб. Рейс выполняет "Аэрофлот". На сайте авиакомпании этого билета уже нет, ближайший доступный прямой рейс - 25 сентября (58,6 тыс. руб.).

На рейс Москва-Ереван на 23 сентября остались только билеты бизнес-класса. 24-го еще можно улететь "экономом" за 62 тыс. руб.

Напомним, ранее в РФ обещали дополнительно не ограничивать выезд мужчин. Покидать страну запретят с момента получения повестки.

В РФ также заявили, что мобилизованные россияне продолжат платить по ипотечным кредитам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".