Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне продолжат платить по ипотечным кредитам.

"Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку со своей новой получки, которая будет большая", - заявил он.

При этом на вопрос о том, что делать, если "военная" зарплата будет меньше дохода по гражданской специальности (например у тех, кто получает 450 тысяч рублей), он заявил, что "у этих людей есть возможность закрыть ипотеку и так".

Напомним, в указе Путина о частичной мобилизации в РФ сказано, что контрактники не смогут уйти со службы.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что объявленная в России мобилизация – это трагедия для российского народа и признание недееспособности профессиональной армии РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".