В Министерстве иностранных дел ФРГ допустили возможность либерализации визового режима для россиян, уклоняющихся от мобилизации и желающих эмигрировать в Германию.

МИД ФРГ "оценит визовые последствия мобилизации в России", заявила в комментарии DW представительница министерства Андреа Зассе.

По ее словам, ведомство "будет внимательно отслеживать ситуацию и делать соответствующие выводы".

Пока в министерстве "точно не знают, какими будут конкретные последствия указа" Путина о частичной мобилизации населения, и какое количество граждан под нее подпадет.

"Что именно планируется, знает, разумеется, только российский режим. Но можете быть уверены в том, что мы будем внимательно отслеживать ситуацию и делать соответствующие выводы", — заявила Зассе.

Напомним, Россия планирует призвать 300 тысяч резервистов в рамках объявленной сегодня частичной мобилизации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, призовут в первую очередь тех, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт. О призывах студентов и обучающихся речи не идёт.

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Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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