Российское оппозиционное движение "Весна" после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России призвало россиян выходить на протесты в 19:00 на центральные площади городов.

"Тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?" — говорится в обращении движения.

В восточной части России акции протеста уже начались. Но пока они немногочисленные.

Например, в Томске уже идёт акция против мобилизации. Участников начала задерживать полиция. В Новосибирске на площади, где должен пройти антимобилизационный митинг, тоже уже собираются правоохранители.

Вслед за Томском и Новосибирском, в российском Барнауле также собирается митинг против мобилизации. В основном на площадь вышла молодежь. Судя по фото, митинг немногочисленный - несколько десятков человек.

В российских телеграмм-каналах, которые поддерживают войну в Украине, запустили слух (вероятно, в качестве троллинга), что всем участникам митингов будут вручать повестки, отправлять в военкомат и затем на фронт.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный, комментируя частичную мобилизацию в РФ, заявил, что "ничего не понятно, но понятно, что всё плохо". Войну он назвал "преступной" и заявил, что она "усугубляется" и "в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей".

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".