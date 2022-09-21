Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал объявленную сегодня Владимиром Путиным частичную мобилизацию в РФ.

В интервью Bild он заявил, что "Путин хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат".

По его словам, решение о частичной мобилизации указывает на проблему России с военными кадрами. Также Зеленский не отвергает полностью риск применения ядерного оружия со стороны РФ, заявив, тем не менее, что в такую вероятность он не верит.

"Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие", - заявил Зеленский.

При этом он призвал не идти на компромиссы с Путиным.

Зеленский также заявил, что не смотрел выступление Путина.

"У меня есть вся информация, которая мне нужна. В этой речи не было ничего нового для меня", - сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации. По его словам, РФ "сталкивается с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных стран".

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".