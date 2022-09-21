Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, который назвал объявление частичной мобилизации в РФ "трагедией для российского народа", в комментарии "Стране" заявил, что объявление частичной мобилизации в РФ ничего не меняет для Украины в войне.

К тому же, по его словам, мобилизация в РФ свидетельствует о том, что российская армия не справляется с ВСУ.

"На позицию ВСУ и президента Украины это никак не влияет и ничего не меняет. Будем сражаться до полного освобождения наших территорий. Очевидно, профессиональная армия России не справилась, наёмники не справились, сейчас уголовники и рецидивисты тоже не справляются, кадыровцы не справляются. И теперь они на войну в Украину отправляют вчерашних срочников. Я, как правило, не комментирую военные аспекты, но подозреваю, что и срочники тоже не справятся", - сказал Никифоров "Стране".

На вопрос "Страны", будут ли увеличены планы по мобилизации в Украине в связи с частичной мобилизацией в России, Никифоров не ответил, сославшись на то, что такие решения принимает Генштаб.