Пресс-секретарь Зеленского объяснил, почему частичная мобилизация в РФ ничего не меняет для Украины
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, который назвал объявление частичной мобилизации в РФ "трагедией для российского народа", в комментарии "Стране" заявил, что объявление частичной мобилизации в РФ ничего не меняет для Украины в войне.
К тому же, по его словам, мобилизация в РФ свидетельствует о том, что российская армия не справляется с ВСУ.
"На позицию ВСУ и президента Украины это никак не влияет и ничего не меняет. Будем сражаться до полного освобождения наших территорий. Очевидно, профессиональная армия России не справилась, наёмники не справились, сейчас уголовники и рецидивисты тоже не справляются, кадыровцы не справляются. И теперь они на войну в Украину отправляют вчерашних срочников. Я, как правило, не комментирую военные аспекты, но подозреваю, что и срочники тоже не справятся", - сказал Никифоров "Стране".
На вопрос "Страны", будут ли увеличены планы по мобилизации в Украине в связи с частичной мобилизацией в России, Никифоров не ответил, сославшись на то, что такие решения принимает Генштаб.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил частичную мобилизацию. После выступления Путина российские телеканалы показали интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов.
Ранее "Страна" ответила на главные вопросы о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России.
При этом в Кремле заявили, что РФ не вводит военное положение и не меняет статус "спецоперации" в Украине.
Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.
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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".