Президент Владимир Зеленский, выступая на заседании по вопросам продовольственной безопасности на полях Генассамблеи ООН, призвал привлечь Россию к ответственности за провоцирование мирового голода.

"Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией, еду – не неотъемлемым правом, а тем, что нужно выпрашивать. Мы этого категорически не воспринимаем. Мы против этого последовательно боремся. И призываем быть солидарными с нами в привлечении России к ответственности. Быть солидарными с нами в том, чтобы гарантировать право любого человека и любой страны на защиту от голода – право на еду", - заявил Зеленский.

Ранее представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель на министерской встрече G20 в Индонезии заявил, что каждый шестой житель Земли страдает от голода, который усугубило вторжение РФ.

По данным ЕС, каждый шестой житель Земли, 1,2 млрд человек, оказались в тяжелом положении из-за "сочетания роста цен на продукты питания, роста цен на энергоносители и ухудшения финансовых условий".

В Европе ситуацию усугубила летняя засуха, из-за которой в реках Европы даже начали появляться "голодные камни".