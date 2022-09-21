Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решений о введении военного положения в РФ не было.

Об этом сообщают российские СМИ.

Также, по его словам, не будет и изменения статуса "спецоперации" в Украине.

То есть, войну в Украине по-прежнему официально в России войной считать не будут.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил частичную мобилизацию. После выступления Путина российские телеканалы показали интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов.

При этом контрактники не смогут уйти со службы, а мобилизованные россияне продолжат платить по ипотечным кредитам.

Ранее "Страна" ответила на главные вопросы о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".