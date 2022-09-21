В российском ТикТоке началась кампания по пропаганде мобилизации в армию РФ. В соцсети появляются видео с призывом не стыдиться брать повестку.

Аргументы используются самые разные.

Так, на одном из видео мужчина призывает идти служить, ведь по его словам, мобилизованным воевать не придется и "даже автомат не дадут". Как он утверждает, их якобы будут использовать для вспомогательных работ - расчистки завалов и эвакуации подбитой техники. А воевать будут "бородатые профессионалы", заявляет автор ролика.

Ранее мы писали, что в РФ после объявления частичной мобилизации на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты.

"Страна" подробно разбиралась, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".