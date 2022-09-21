Венгрия продолжает выступать за скорейшее начало мирных переговоров в российско-украинском конфликте. Так глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал новость об объявлении частичной мобилизации в России.

Его выступление транслировалось в соцсетях.

"Мы по соседству с Украиной не можем сказать ничего другого, кроме того, что хотим мира, и просим сильных игроков мировой политики, чтобы они, наконец, поговорили друг с другом, пришли к соглашению, наконец, установилось прекращение огня и, наконец, начались такие переговоры, которые смогут принести мир по соседству с нами", - заявил Сийярто.

Напомним, "Страна" отвечала на 5 главных вопросов о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России.

Также мы писали, что объявление частичной мобилизации в РФ уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".