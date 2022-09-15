Венгрия больше не является полной демократией, а является "избирательной автократией", заявляют депутаты Европарламента в новом отчете. Согласно документу, Венгрию следует рассматривать как "гибридный режим избирательной автократии", при котором выборы проводятся регулярно, но без соблюдения основных демократических норм.

Об этом говорится в заявлении Европарламента.

"Среди экспертов растет консенсус в отношении того, что Венгрия больше не является демократией", - заявили законодатели, сославшись на ряд международных индексов, которые за последние годы понизили статус Венгрии.

В резолюции депутаты прямо указывают на "преднамеренные и систематические усилия" правительства Орбана по подрыву основных ценностей ЕС.

Список претензий включает избирательную систему, независимость судебной власти, неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений, плюрализм СМИ, академическую свободу, права ЛГБТ и защиту меньшинств и просителей убежища.

Депутаты Европарламента также раскритиковали институты ЕС за то, что они позволили венгерским властям беспрепятственно отступить от демократии.

Отчет поддержали 433 депутата, 123 против и 28 воздержались.

Как писала "Страна", Венгрия не планирует вводить какие-либо ограничения на выдачу виз россиянам.

Также "Страна" писала, что Венгрия начала получать российский газ сверх контрактов после поездки своего министра в Москву.

Напомним, в правительстве Чехии заявили, что Венгрия оказалась на грани выхода из ЕС из-за ее позиции по России.