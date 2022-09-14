Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу коррупции.

Об этом пишет Bloomberg.

Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что Евросоюз намерен усилить борьбу с коррупцией внутри союза, не приведя деталей.

Также она сообщила, что Евросоюз намерен включить коррупцию в свой режим санкций за нарушение прав человека.

Напомним, Венгрия регулярно противостоит санкциям против РФ, а в Чехии допустили исключение Венгрии из ЕС. Как писала "Страна", судя по всему, причиной такого резкого заявления стало предложение Венгрии исключить из европейского санкционного списка трех россиян - Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Газета Politico писала, что это "привело в ярость" представителей ЕС.

Также сообщалось, что в МИД Венгрии недавно заявили, что осенью ЕС может пересмотреть санкции против России из-за наступления холодов.

Кроме того, мы писали, что Венгрия не планирует вводить какие-либо ограничения на выдачу виз россиянам. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.