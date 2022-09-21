Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал в два раза усилить поддержку Украины в качестве ответа на последние действия России.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Единственный адекватный ответ на воинственные угрозы Путина — удвоить ставку на поддержку Украины. Новые санкции против России. Украине больше оружия.

Больше солидарности с украинцами. Все больше предприятий должны уйти из России. Больше решимости привлечь Россию к ответственности", – заявил Кулеба.

Напомним, в сегодняшнем обращении президент России Владимир Путин дал понять, что Россия может применить ядерное оружие. По его словам, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. И что "в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж". Но, по словам российского президента, "роза ветров может развернуться в их сторону".

Кроме того, в Совете федерации РФ разъяснили после проведения "референдумов" на оккупированных территориях, наступление на "ЛДНР" и на захваченные Россией территории Херсонской и Запорожской областей станет "нападением на Россию со всеми последствиями".

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".