Акции протеста против мобилизации продолжаются в городах России. Они немногочисленны, полиция задерживает участников.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Так, в Новосибирске, где проходит антимобилизационный митинг, полиция задержала мужчину, который заявил, что "не хочет умирать за силовиков и президента".

Также задержания происходят в Томске. Там полицейские задержали группу молодых людей, в том числе, девушек.

В Екатеринбурге также полиция активно задерживают людей. На одном из видео полицейские схватили как мужчину, так и женщину, которая попыталась его отбить.

Кроме того, в Екатеринбурге одиночный пикет устроил бывший российский десантник Андрей Деба. Он держал в руках плакат, состоящий из репродукции картины Сальвадора Дали "Лицо войны" с подписью "Как вам личико?"

Андрея Дебу тоже задержали.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что под нее подпадают "граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

Ранее мы писали, в российском TikTok началась кампания по пропаганде мобилизации в армию РФ. В соцсети появляются видео с призывом не стыдиться брать повестку.

Также "Страна" сообщала, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального призывают сопротивляться объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации вплоть до поджогов военкоматов.