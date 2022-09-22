Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз должен пускать всех, кому необходимо убежище. Страны ЕС "рассмотрят возможность выдачи гуманитарных виз" лицам, которые хотят избежать частичной мобилизации в РФ.

Так она ответила на вопрос, должны ли страны ЕС пускать россиян, которые хотят избежать частичной мобилизации, пишут российские СМИ.

"Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище. Контроль границ ЕС должен осуществляться на основании норм Евросоюза, однако это дело стран - членов ЕС изучать каждый случай в индивидуальном порядке", - заявила Хиппер.

Вместе с тем, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что каждый случай въезда в страны ЕС должен рассматриваться индивидуально.

Напомним, ранее Эстония заявила, что не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.

Также сообщалось, что три фракции Бундестага Германии призвали дать убежище россиянам, которые хотят бежать от мобилизации.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.