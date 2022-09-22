Три фракции Бундестага Германии требуют защиты для россиян, которые собираются избежать объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации.

Об этом сообщает Die Zeit.

Издание пишет, что парламентские группы Зеленых и СвДП в Бундестаге призвали федеральное правительство предоставить защиту в Германии россиянам, которые не хотят идти на войну.

"Мы, европейцы, должны немедленно предоставить убежище противникам российского режима, а также невиновным дезертирам", - сказал Der Spiegel парламентский секретарь СвДП Йоханнес Фогель .

"Любой, кому сейчас предстоит призыв на военную службу и который не хочет быть частью армии военных преступников, выступает против путинской системы", – добавил он.

Такого же мнения придерживался и один из лидеров "Зеленых" Робин Вагенер.

"Никто не должен быть принужден к участию в этом безумии. В России все еще есть голоса оппозиции", – сказал Вагенер.

Левая оппозиция также потребовала предоставить убежище россиянам, которые не хотят идти на войну.

"Частичная мобилизация продлит войну и страдания и будет стоить многих жизней", - заявила лидер партии Джанин Висслер.

Напомним, сегодня, 21 сентября, в России задержали более тысячи участников протестов против мобилизации. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Также "Страна" сообщала, что Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.