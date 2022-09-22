Три фракции Бундестага Германии призвали дать убежище россиянам, которые хотят бежать от мобилизации
Три фракции Бундестага Германии требуют защиты для россиян, которые собираются избежать объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации.
Об этом сообщает Die Zeit.
Издание пишет, что парламентские группы Зеленых и СвДП в Бундестаге призвали федеральное правительство предоставить защиту в Германии россиянам, которые не хотят идти на войну.
"Мы, европейцы, должны немедленно предоставить убежище противникам российского режима, а также невиновным дезертирам", - сказал Der Spiegel парламентский секретарь СвДП Йоханнес Фогель .
"Любой, кому сейчас предстоит призыв на военную службу и который не хочет быть частью армии военных преступников, выступает против путинской системы", – добавил он.
Такого же мнения придерживался и один из лидеров "Зеленых" Робин Вагенер.
"Никто не должен быть принужден к участию в этом безумии. В России все еще есть голоса оппозиции", – сказал Вагенер.
Левая оппозиция также потребовала предоставить убежище россиянам, которые не хотят идти на войну.
"Частичная мобилизация продлит войну и страдания и будет стоить многих жизней", - заявила лидер партии Джанин Висслер.
Напомним, сегодня, 21 сентября, в России задержали более тысячи участников протестов против мобилизации. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Также "Страна" сообщала, что Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.