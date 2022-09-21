В Сети появились новые кадры с акций протеста против мобилизации в России. Народ собирается в Москве и Санкт-Петербурге, идут задержания.

Соответствующие фото и видео публикуют Telegram-каналы.

В Ижевске на митинге играют песню Егора Летова "Все идёт по плану".

В районе Арбата в Москве правоохранители задерживают противников мобилизации.

Кроме того, протесты против мобилизации и задержания протестующих проходят и в Санкт-Петербурге.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что под нее подпадают "граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

Ранее мы писали, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального призывают сопротивляться объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации вплоть до поджогов военкоматов.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".