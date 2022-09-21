Представитель команды Навального Дмитрий Низовцев заявил, что позвонил сыну пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Николаю Пескову под видом сотрудника военкомата и попросил прийти на медосмотр.

"Вы должны понимать, если знаете, что я Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне", — заявил в ответ Николай Песков.

При этом он сказал, что готов "идти защищать Родину", но ему "нужно посоветоваться".

"Если Владимир Владимирович скажет, я пойду", - сказал сын Пескова.

Сам Песков в комментарии журналистам опроверг отказ сына явиться в военкомат.

Он сказал, что из разговора его сына с журналистами "была вырезана смысловая часть".

Напомним, президент ФР Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, и мобилизационные мероприятия начались сегодня же, 21 сентября.

В России расширяются протесты против объявленной частичной мобилизации. Полиция задерживает участников акций протеста.