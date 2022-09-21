ВСУ уничтожат всех, кто будет воевать против них: и добровольцев, и мобилизованных.

Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в своем телеграм-канале.

"Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России является тому подтверждением. Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины. Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно ли, по мобилизации ли", – написал он.

Ранее Владимир Зеленский комментировал объявленную сегодня Владимиром Путиным частичную мобилизацию в РФ. Он заявил, что "Путин хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат".

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".