Акции протеста против мобилизации в Москве уже закончились. Полиция задерживает последних митингующих.

Соответствующие видео публикуют Telegram-каналы.

По данным российского правозащитного проекта "ОВД-Инфо", всего по всей стране задержаны 1026 протестовавших против мобилизации. Больше всего – в Москве (394 человека) и Санкт-Петербурге (376 человек).

Ранее сегодня, 21 сентября, прокуратура Москвы заявила, что участникам подобных акций грозит до 15 лет лишения свободы.

"В целом акции сегодня были таким же как и акции против войны после 24 февраля - весьма малочисленными. Особых проблем власти они не доставляют. По крайней мере пока", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что под нее подпадают "граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

Также "Страна" публиковала фото и видео задержаний протестующих против мобилизации в России.