Мобилизованным в армию РФ крымчанам раздадут по 200 тысяч рублей единоразовой выплатой
"Глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что всем крымчанам, которые будут мобилизованы, раздадут по 200 тысяч рублей единоразовой выплатой (около 100 тыс.грн)
"Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение 5 рабочих дней", - заявил Аксенов в своем телеграм-канале.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что под нее подпадают "граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт".
Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия планирует призвать 300 тысяч резервистов в рамках объявленной сегодня частичной мобилизации. По его словам, призовут в первую очередь тех, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт. О призывах студентов и обучающихся речи не идёт.
Также в РФ заявили, что мобилизованные россияне будут получать зарплату от 205 тысяч рублей в месяц (около 100 тысяч гривен). Кроме того, свои региональные надбавки будут в каждой из российских областей, но общая сумма, как заявляется, не будет превышать общефедеральный уровень. Сколько это будет, пока неизвестно.
Тем временем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".