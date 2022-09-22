"Глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что всем крымчанам, которые будут мобилизованы, раздадут по 200 тысяч рублей единоразовой выплатой (около 100 тыс.грн)

"Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение 5 рабочих дней", - заявил Аксенов в своем телеграм-канале.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что под нее подпадают "граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия планирует призвать 300 тысяч резервистов в рамках объявленной сегодня частичной мобилизации. По его словам, призовут в первую очередь тех, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт. О призывах студентов и обучающихся речи не идёт.

Также в РФ заявили, что мобилизованные россияне будут получать зарплату от 205 тысяч рублей в месяц (около 100 тысяч гривен). Кроме того, свои региональные надбавки будут в каждой из российских областей, но общая сумма, как заявляется, не будет превышать общефедеральный уровень. Сколько это будет, пока неизвестно.

Тем временем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".