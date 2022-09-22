Британская разведка считает, что России, скорее всего, придется столкнуться с логистическими и административными проблемами при мобилизации 300 000 человек, которую анонсировал вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом говорится в новой сводке разведки Британии.

Британское минобороны полагает, что РФ попытается собрать новые формирования с большим количеством мобилизованных резервистов, которые вряд ли будут боеспособны в течение нескольких месяцев.

"Даже эта ограниченная мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярна среди части населения России. Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь", - заявляет разведка.

Также в минобороны Британии полагают, что этот шаг Путина "фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине".

Ранее специалист по Европе и Евразии британской аналитической фирмы Sibylline Алекс Лорд выразил мнение, что приток в Украину российских резервистов после объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ вряд ли окажет серьезное влияние на поле боя до весны 2023 года.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".