Приток в Украину российских резервистов после объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ вряд ли окажет серьезное влияние на поле боя до весны 2023 года.

Такое мнение выразил специалист по Европе и Евразии британской аналитической фирмы Sibylline Алекс Лорд, передает CNN.

На сбор, обучение и развертывание российских резервистов уйдет не менее трех месяцев, а это уже будет разгар зимы.

"Поэтому мы вряд ли увидим, что приток резервистов окажет серьезное влияние на поле боя до весны 2023 года, и даже тогда они, вероятно, будут плохо обучены и плохо экипированы", - считает Лорд.

По мнению британского аналитика, российские вооруженные силы в настоящее время не оснащены для быстрого и эффективного развертывания 300 000 резервистов.

Также CNN пишет о том, что у РФ после мобилизации не получится обеспечить новые войска необходимым вооружением для ведения боевых действий в Украине.

Аналитики из Oryx, которые анализируют данные из открытых источников, используя только данные о потерях, подтвержденные фото- или видеодоказательствами, обнаружили, что с начала боевых действий российские войска потеряли более 6300 машин, в том числе 1168 танков.

"На практике им не хватит современного оборудования для такого количества новых войск", - сказал Якуб Яновский, военный аналитик, который ведет блог Oryx.

Ранее в The Wall Street Journal прозвучало мнение аналитиков, что привлечение Россией новых резервов может стабилизировать линию фронта ближе к зиме, когда любые наступательные операции проводить труднее. При этом они уверены, что на данный момент ВС РФ не способны принять, обучить и развернуть сотни тысяч новобранцев.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".