Канцлер Германии Олаф Шольц назвал решения президента РФ Владимира Путина о мобилизации и о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины "актом отчаяния". Президент Франции назвал их "ошибкой".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Своими заявлениями Путин лишь усугубил ситуацию, считает канцлер ФРГ. По его словам, с самого начала Кремль "недооценил волю украинцев к сопротивлению".

Россия "не может выиграть эту преступную войну", заявил Шольц.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Путина о мобилизации ошибкой. Это плохая новость для российского народа, заявил лидер Франции.

По его словам, сейчас все должны оказывать максимальное давление на Путина, чтобы остановить войну.

Напомним, "референдум" по вхождению в состав РФ в оккупированных регионах Запорожской и Херсонской областей пройдет с 23 по 27 сентября, в такие же даты, как и в "ЛДНР".

Ранее "Страна" сообщала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия не признает "референдумы" о вхождении украинских территорий в состав России.

Также мы писали, что власти Франции считают, что готовящиеся на захваченных территориях Украины "референдумы" не будут иметь юридической силы.