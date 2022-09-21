Привлечение президентом РФ Владимиром Путиным к войне новых резервов может стабилизировать линию фронта ближе к зиме, когда любые наступательные операции проводить труднее.

Об этом пишет The Wall Street Journal, опросивший военных аналитиков.

Все опрошенные аналитики согласились с тем, что объявление частичной мобилизации демонстрирует сложное положение России на поле боя. Однако в ближайшем будущем мобилизация ход войны не изменит, отмечают они.

На данный момент ВС РФ не способны принять, обучить и развернуть сотни тысяч новобранцев, говорится в материале издания.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в своем телеграм-канале заявил, что ВСУ уничтожат всех, кто будет воевать против них: и добровольцев, и мобилизованных.

Также Владимир Зеленский комментировал объявленную сегодня Владимиром Путиным частичную мобилизацию в РФ. Он заявил, что "Путин хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат".