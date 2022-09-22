Мобилизованные россияне будут получать зарплату от 205 тысяч рублей в месяц (около 100 тысяч гривен - Ред.).

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на слова военного комиссара Якутии Александра Авдонина.

Также свои региональные надбавки будут в каждой из российских областей, но общая сумма, как заявляется, не будет превышать общефедеральный уровень. Сколько это будет, пока неизвестно.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил частичную мобилизацию. После его выступления российские телеканалы показали интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов.

Указ о частичной мобилизации подписан, все мероприятия по призыву начались 21 сентября. Путин также заявлял, что "все призванные на службу будут получать все выплаты, положенные контрактникам". Также он сказал, что в мобилизационный режим переводится гособоронзаказ.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".