В соцсетях расходится видео 2015 года с предсказанием Владимира Жириновского о войне и "частичной мобилизации" в России, озвученное в эфире российского ТВ.

"Поводом для войны будет, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Санкции, все стоит. Единственный способ — это начать войну в какой-то части Европы, и потом новый план Маршалла — начинаем восстанавливать. "Война! Готовьтесь к мобилизации! Частичной", — заявил ныне покойный лидер ЛДПР.

Напомним, Жириновский также известен тем, что в конце 2021 года с точностью до 48 часов предсказал дату начала войны с Украиной.

Также мы писали, что Жириновский умер после коронавируса 6 апреля 2022 года.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".