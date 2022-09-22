Российский телеграм-канал Baza публикует видео с первыми мобилизованными в Якутии после того, как вчера президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Сообщается, что первых военнослужащих провожали родственники. После прощания мужчин посадили в автобусы и увезли.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что под нее подпадают "граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

После чего сразу в нескольких российских городах прошли акции протеста против мобилизации. В результате по данным российского правозащитного проекта "ОВД-Инфо", всего по всей стране задержаны 1026 протестовавших против мобилизации. Больше всего – в Москве (394 человека) и Санкт-Петербурге (376 человек).

Также российские Telegram-каналы сообщали, что в нескольких московских отделениях полиции задержанным на акции протеста против мобилизации вручили повестки в военкомат.

Впрочем, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров вчера заявил, что объявление частичной мобилизации в РФ ничего не меняет для Украины в войне. К тому же, по его словам, мобилизация в РФ свидетельствует о том, что российская армия не справляется с ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".