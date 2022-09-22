В Турции командиры "Азова" будут жить в частном доме "некоторый промежуток времени".

Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов на брифинге.

По его словам, позже "азовцы" появятся в публичном пространстве и сами сообщат о своих условиях проживания.

Буданов также рассказал, что командиры "Азова" не знали, что едут на обмен, и считали, что их везут на "суд".

Ранее "Страна" рассказывала, как прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.

Между тем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".