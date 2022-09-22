Вчерашний обмен пленными между Украиной и Россией резко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что обмен проведен "на украинских условиях".

По его мнению, можно производить "равноценный обмен - военнослужащего на военнослужащего, агента на агента". Однако Кадыров считает, что отдавать на обмен бойцов "Азова" (которых он называет террористами) было неправильно.

"Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь... Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен — военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных ВСУшников, которых хоть сто к одному меняй, так еще останутся. Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно", - заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров резко прокомментировал заявление минобороны РФ об отступлении из Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".