Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что Украина работает над обменом пленными в формате "всех на всех".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Государство помнит обо всех, кто остается в плену. Вместе с союзниками Украина работает над обменом всех на всех. Успехи ВСУ в контрнаступлении ежедневно увеличивают обменный фонд. Со своей стороны Офис генерального прокурора прилагает максимум усилий для возвращения домой украинских героев", - заявил Костин.

Ранее "Страна" рассказывала подробности от Владимира Зеленского и Андрея Ермака, как украинских военных обменяли на Виктора Медведчука. По условиям обмена, пять командиров "Азова" будут оставаться в Турции до конца войны.

Всего же были освобождены сразу 215 украинских военных, в том числе 108 бойцов "Азова".

А в Россию вернулись 55 военных ВС РФ и "ЛДНР", они уже приземлились на аэродроме Московской области.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".