Владимир Зеленский подтвердил, что украинских военнопленных обменяли на Виктора Медведчука.

"Мы были готовы обменять его на хотя бы одного защитника "Азовстали", а получилось вот сколько людей вернуть", - сказал Зеленский.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к президенту.

Также Владимир Зеленский заявил, что пять командиров "Азова" будут оставаться в Турции до конца войны.

"Таковы были условия обмена. В Турции они будут под личным протекторатом турецкого президента и в комфортных условиях. Также они смогут проводить личные встречи", - заявил Зеленский.

Сразу 215 украинских военных освободили 21 сентября из российского плена, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Из них 108 бойцов "Азова".

"Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса. Также среди освобождённых – 10 иностранцев, воевавших за Украину, и которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд", заявил Ермак.

"Страна" опубликовала полный список все украинских военнопленных, которых обменяли 21 сентября.

Позже и.о. главы СБУ Василий Малюк рассказал детали обмена Медведчука на 200 украинских военнопленных.

"Медведчук – это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих госизменников и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях", – заявил Василий Малюк.

Он сказал, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде: "Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого".

Также Малюк сказал, что сам Медведчук дал своё согласие на обмен.

Позже появилось видео, как проходил обмен. Он состоялся в Черниговской области.

Обращает внимание, что обмен произошёл в день, когда Владимир Путин объявил мобилизацию и пообещал признать результаты "референдумов", то есть присоединить захваченные украинские территории к РФ.