И.о. главы СБУ Василий Малюк рассказал детали обмена Виктора Медведчука на 200 украинских военнопленных.

"Медведчук – это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих госизменников и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях", – заявил Василий Малюк.

Он сказал, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде: "Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого".

Также Малюк сказал, что сам Медведчук дал своё согласие на обмен.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о новом обмене пленными с Россией.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".