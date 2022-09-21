Стали известны подробности передачи Россией Саудовской Аравии 10 плененных в Украине иностранцев.

Их сообщает Al-Arabiya.

Известно, что россияне передали пятерых британцев, одного марокканца, одного шведа, одного хорвата и двух американцев. Самолет с ними уже приземлился в арабской стране.

Их имен пока не называют, но, скорее всего, россияне отпустили гражданина Швеции Матиаса Густафссона, гражданина Хорватии Векослава Пребига, граждан Великобритании Джона Гардинга, Эндрю Хилла, Дилана Хили, Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также граждан США Александра Дрюке и Энди Хьюна, а также марокканца с украинским гражданством Саадуна Брагима.

Некоторые из них были приговорены к смертной казни в "ДНР".

Посредником в переговорах об иностранцах из ВСУ был саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман. Отмечается, что он напрямую общался с Москвой и Киевом.

Ранее Денис Пушилин заявил, что в "ДНР" не намерены проводить публичные казни иностранцев, которые приехали воевать за Украину и попали в плен.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии оказался в центре политического скандала на похоронах Елизаветы II. Мухаммед бин Салман досрочно покинул Лондон после запрета на участие во всех церемониях прощания с королевой Великобритании.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".